Chelsea po zimowych, spektakularnych transferach nadal przebudowuje swój skład i jest aktywna na rynku. Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec działań The Blues. Mauricio Pochettino najwyraźniej oczekuje dalszych ruchów.

– To oczywiste, że powinniśmy wzmocnić obronę. Nie chcę mówić o liczbach czy konkretnych zawodnikach. Może to wywołać niepotrzebną presję i problemy. Dla mnie najważniejszy jest fakt, że klub stale pracuje nad poprawą wszystkich formacji – przyznał menedżer Chelsea.

Pogoń Chelsea za nowymi nabytkami wynika z chęci wzmocnienia głębi składu i możliwości konkurowania na wszystkich frontach. Kontuzje graczy takich jak Wesley Fofana uwydatniły znaczenie posiadania niezawodnych opcji w obronie. Dodatkowo doświadczony pomocnik mógłby zapewnić przywództwo i stabilność w środku boiska po tym, jak klub stracił takich graczy jak N’Golo Kante, Jorginho i Mateo Kovacić w ciągu ostatniego roku.

