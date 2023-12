Chelsea w Carabao Cup pokonała Newcastle United (1:1, 4:2 w rzutach karnych). W tym starciu na boisko wrócił do gry w 69. minucie. Wykorzystał jedenastkę w konkursie rzutów karnych. Na temat jego występu głos zabrał menedżer The Blues.

fot. Imago / Ian Stephen Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Chelsea wywalczyła we wtorek awans do kolejnej fazy Pucharu Ligi Angielskiej

Po spotkaniu z Newcastle United na temat Christophera Nkunku głos zabrał menedżer The Blues

Francuski zawodnik wrócił do gry po kontuzji

Nkunku nadzieją na lepsze czasy Chelsea

Chelsea przed startem sezonu była postrzegana za ekipę, która będzie rywalizować w lidze co najmniej o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Na razie do tego daleka droga. Tymczasem ostatnio na temat powrotu do gry Christophera Nkunku wypowiedział się opiekun stołecznej ekipy.

– Mówimy o zawodniku, który trafił do nas i doznał kontuzji. Obecnie zgrywa się z zespołem i poznaje Premier League w środku rozgrywek. Zanim zacznie regularnie występować i osiągnie najlepszą formę, potrzeba czasu – mówił Mauricio Pochettino cytowany przez oficjalna stronę Chelsea.

– Każdy może od razu ocenić zawodnika, najważniejsze jest jednak to, w jakiej formie. Spodziewamy się, że zobaczymy najlepszego Nkunku, ale problem polega na tym, że potrzebujemy czasu, aby zagrał tak, jak tego oczekujemy – kontynuował Argentyńczyk.

– Być dostępnym to jedno, a działać tak, jak tego oczekujemy, to drugie. Dlatego nie będziemy na nim wywierać zbyt dużej presji. Dzień po dniu będziemy go namawiać, aby jak najszybciej pokazał się z jak najlepszej strony – zakończył Pochettino.

