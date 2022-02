Szef Spurs wskazał następcę Antonio Conte

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Właściciel Tottenhamu Hotspur Daniel Levy już wie, kto mógłby objąć schedę po Antonio Conte w jego klubie, gdyby Włoch zdecydował się odejść. Nowym-starym menedżerem Spurs miałby zostać Mauricio Pochettino, który w ostatnim czasie jest też łączony z Manchesterem United.

Antonio Conte jest niezadowolony z pracy w Tottenhamie i latem może odejść z klubu

Daniel Levy chciałby, aby Włocha zastąpił szkoleniowiec PSG Mauricio Pochettino

Pierwszym wyborem Mauricio Pochettino ma być jednak Manchester United

Tottenham i Manchester United powalczą o Mauricio Pochettino

Od kilku tygodni w angielskiej prasie wiele mówi się o sytuacji Antonio Conte w Tottenhamie oraz o jego relacjach z władzami klubu, które nie są zbyt dobre. Włoch wydaje się być sfrustrowany swoim pobytem w Londynie. Spurs przegrali trzy ostatnie mecze w Premier League i stoczą ciężki bój o przyszłoroczną edycję Ligi Mistrzów. W piątej rundzie Pucharu Anglii czeka ich z kolei rywalizacja z pogromcami Manchesteru United, czyli Middlesbrough. Conte nie był w stanie również poprowadzić swojej drużyny do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

52-letni Włoch jest niezadowolony z transferów Tottenhamu w styczniowym okienku transferowym. Antonio Conte postanowił nawet publicznie ponarzekać w tej sprawie, co wywołało burzę w angielskich mediach i nieoficjalnie spotkało się z krytyką władz klubu z Londynu. To oczywiście nie spodobało się włoskiemu szkoleniowcowi, który na piątkowej konferencji prasowej zarzucił dziennikarzom, że ci na siłę próbują go skłócić z szefem Spurs.

Jednak, gdyby faktycznie Antonio Conte miał odejść z Tottenhamu, Daniel Levy ma już plan, aby go zastąpić. The Telegraph twierdzi, że w takiej sytuacji celem numer jeden zostałby Mauricio Pochettino, który jest również na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Obecny szkoleniowiec PSG był łączony z przejściem do Tottenhamu już latem ubiegłego roku, ale wtedy postanowił zostać w stolicy Francji, natomiast od odejścia z Old Trafford Ole Gunnara Solskjaera media usilnie widzą w nim nowego menedżera Czerwonych Diabłów.

Zdaniem The Telegraph Pochettino na pewno latem rozstanie się z Paris Saint-Germain i wróci do Anglii. Jego pierwszym wyborem ma być Manchester United. W ostatnim czasie pojawiły się również pogłoski o zainteresowaniu trenerem francuskiego klubu ze strony Realu Madryt, po tym jak władze Królewskich są niezadowolone z pracy Carlo Ancelottiego. Pochettino spędził w Tottenhamie pięć lat. Pracował w londyńskim klubie od 2014 do 2019 roku.

