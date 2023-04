Chelsea po tym, jak zrezygnowała z pomysłu zatrudnienia Luisa Enrique, miała skontaktować się z Mauricio Pochettino, który obok Juliana Nagelsmanna jest faworytem do objęcia ekipy The Blues.

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino jest bardzo ceniony przez władze Chelsea

The Blues po zakończeniu sezonu zatrudnią nowego szkoleniowca

Do końca tej kampanii Niebieskich poprowadzi Frank Lampard

Nagelsmann czy Pochettino – kto obejmie Chelsea w nowym sezonie?

Chelsea ostatnio okroiła listę kandydatów na nowego trenera – zrezygnowano z pomysłu zatrudnienia Luisa Enrique, ale za to włodarze The Blues mieli skontaktować się z Mauricio Pochettino. To właśnie Argentyńczyk wraz z Julianem Nagelsmannem mają być faworytami do przejęcia londyńskiego klubu.

Były opiekun Paris Saint-Germain miał zrobić bardzo dobre wrażenie na władzach Chelsea, u których zyskuje z dnia na dzień. Dla 51-latka rozpoczęcie pracy na Stamford Bridge byłoby powrotem do stolicy Anglii, gdyż w latach 2014-2019 z powodzeniem prowadził Tottenham Hotspur.

The Blues odpadli już z Ligi Mistrzów, a w Premier League prezentują się katastrofalnie. Do końca obecnego sezonu pomóc wyjść z kryzysu Niebieskim postara się Frank Lampard.