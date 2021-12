Pressfocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek trafił do siatki w starciu Southampton FC z West Ham United (3:2). Był to już piąty gol polskiego obrońcy w Premier League.

Jan Bednarek w klasyfikacji najskuteczniejszych polskich piłkarzy w Premier League dogonił Mateusza Klicha

Obaj reprezentanci Polski mają na koncie po pięć trafień

Southampton FC wygrał także po raz pierwszy spotkanie, w którym Bednarek trafił do siatki

Historyczny Bednarek

Jan Bednarek zdobył bramkę w rywalizacji Southampton FC z West Ham United, pokonując w 70. minucie Łukasza Fabiańskiego. Było to trafienie na wagę zwycięstwa Świętych, którzy dzięki temu, przynajmniej na chwilę, odskoczyli w tabeli Premier League strefie spadkowej. Aktualnie ekipa z St. Mary`s Stadium zajmuje w lidze angielskiej 14. pozycję.

Dla 37-krotnego reprezentanta Polski był to już drugi gol w sezonie 2021/2022 w Premier League i zarazem piąty w karierze. Dzięki temu w klasyfikacji najskuteczniejszych Polaków w PL dogonił Mateusza Klicha z Leeds United.

Warto także wspomnieć, że Southampton wygrało po raz pierwszy spotkanie, w którym Bednarek wpisał się na listę strzelców. Do tej pory bilans The Saints w meczach, w których Bednarek trafiał do siatki wynosił jeden remis i trzy porażki.

