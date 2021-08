Phil Foden wciąż zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. Anglik wyjawił jak długo jeszcze Manchester City będzie musiał radzić sobie bez jego pomocy.

Phil Foden opuści początek sezonu Premier League

Anglik zmaga się z urazem stopy

21-latek potrzebuje jeszcze kilku tygodni na powrót do pełnej sprawności

Foden opuści kilka meczów Premier League

W sezonie 2020/2021 Phil Foden wykonał ważny krok w swojej karierze. Anglik stał się pierwszoplanową postacią Manchesteru City, o czym najlepiej świadczą jego statystyki. 21-latek rozegrał 50 spotkań. Strzelił w nich 16 goli i zaliczył dziesięć asyst.

Udaną poprzednią kampanię Foden zwieńczył udziałem na Euro 2020 z reprezentacją Anglii, która zaszła aż do finału. O tytuł mistrza Europy bezskutecznie walczyła z kadrą Włoch (porażka po rzutach karnych). W potyczce tej udziału nie mógł wziąć kontuzjowany Foden, który doznał urazu stopy.

Pep Guardiola jakiś czas temu stwierdził, że Foden wciąż dochodzi do siebie. Teraz poznaliśmy bardziej szczegółowe informacje o stanie zdrowia 21-latka. Przekazał je sam piłkarz w wywiadzie ze Sky Sports. – Mam nadzieję, że wrócę tak szybko jak to możliwe. Powiedziałbym, że potrzebuję jeszcze od trzech do czterech tygodni – przyznał Anglik.

Nowy sezon Premier League rozpocznie się już w piątek 13 sierpnia starciem Brentford – Arsenal. Dwa dni później Manchester City zagra na wyjeździe z Tottenhamem w hicie pierwszej kolejki. Foden z pewnością nie zagra przeciwko londyńczykom. Ominie także starcia z Norwich i Arsenal. Prawdopodobnie nie weźmie także udziału we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Angli.

