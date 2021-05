Pewne zwycięstwo Liverpoolu! The Reds bliżej Ligi Mistrzów

Burnley przegrał z Liverpoolem 0:3 (0:1) w meczu 37. kolejki Premier League. The Reds dzięki kompletowi punktów zrównali się punktami z Leicester, które wyprzedzili w tabeli. Podopieczni Kloppa na ten moment zajmują czwarte miejsce, gwarantujące grę w Lidze Mistrzów.

W pierwszej połowie Liverpool przez dłuższy czas bił głową w mur. Goście byli zdecydowanie lepszą drużyną, ale nie potrafili zaznaczyć swojej przewagi na boisku. Już parę chwil po rozpoczęciu rywalizacji dobrą okazję miał Sadio Mane, który nie trafił do siatki. Parę chwil później uderzenie Wooda bardzo dobrze zatrzymał bohater ostatniego meczu – Alisson.

W dalszej części spotkania oglądaliśmy raz po raz zmarnowane sytuacji Burnley oraz Liverpoolu. Gdy wydawało się, że do przerwy utrzyma się bezbramkowy remis, to prowadzenie swojej drużynie dał Roberto Firmino. Brazylijczyk wykorzystał dobre zagranie Robertsona i uderzeniem po ziemi pokonał golkipera.

Po przerwie przewaga Liverpoolu stała się już mniej widoczna. Podopieczni Jurgena Kloppa poprawili za to swoją skuteczność. W 52. minucie piłkę z linii końcowej pola karnego wrzucił Mane. Do dośrodkowania dobrze wyskoczył Nathaniel Phillips, który po uderzeniu głową podwyższył prowadzenie, zdobywając swoją pierwszą bramkę dla The Reds.

Wynik meczu ustalił w 88. minucie wracający do formy Alex Oxlade-Chamberlain. Anglik otrzymał podanie w pole karne od Robertsona, zabawił się z obrońcą i mocnym płaskim strzałem zdobył bramkę na 0:3. Liverpool dzięki temu zwycięstwu wyprzedził w tabeli Leicester. Walka o czwartą pozycję – gwarantującą grę w Lidze Mistrzów, rozstrzygnie się zatem w ostatniej kolejce. The Reds zmierzą się z Crystal Palace, a Lisy z Tottenhamem.