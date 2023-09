Imago/Andrew Yates Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United przegrał w piątej kolejce Premier League z Brighton 1:3

Dziennikarze i eksperci krytykowali mocno postawę obrońców Czerwonych Diabłów

Peter Schmeichel zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie Lisandro Martineza

Lisandro Martinez krytykowany po meczu z Brighton

Sobota zdecydowanie nie była udanym dniem dla Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały u siebie 1:3 z Brighton. Rozczarowało wielu zawodników, jednak przede wszystkich stoperzy. To na nich spadła największa fala krytyki po spotkaniu.

Peter Schmeichel w rozmowie z mediami skrytykował Lisandro Martineza. Zdaniem legendy Czerwonych Diabłów Argentyńczyk próbował “zgrywać bohatera, co skończyło się aż trzema straconymi bramkami.

– W ostatnim czasie często się przytrafia to Manchesterowi United. To kwestia indywidualności. Zawodnicy, tak jak na przykład Martinez próbowali grać bohatersko i blokować strzały. Jeśli spojrzymy na jego zachowanie, to stanął dokładnie na linii przed bramkarzem. On powinien raczej doskoczyć do zawodnika, zamiast próbować go zablokować – stwierdził.

– Jeśli chcesz blokować, nie zmieniaj kierunku biegu i ułożenia ciała, stój twardo na nogach. Jak widać sprawy nie układają się ostatnio dobrze dla Manchesteru United – dodał.

Manchester United po pięciu meczach zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli Premier League. Czerwone Diabły uzbierały sześć punktów.

