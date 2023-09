fot. Imago/Martin Rickett Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United przegrał w sobotę z Brighton 1-3

To trzecia porażka Czerwonych Diabłów w czwartym kolejnym meczu

Erik ten Hag jest jednak zbudowany stylem gry drużyny i wierzy w powrót do lepszej dyspozycji

“Musisz wygrywać mecze”

Manchester United nie notuje dobrego początku sezonu. Sobotnia porażka na Old Trafford z Brighton (1-3) była już trzecią w piątym ligowym występie. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, bowiem po kosztownych transferach Czerwone Diabły mały zbliżyć się do czołówki i walczyć o mistrzostwo kraju.

Choć punktów brakuje, Erik ten Hag się nie załamuje i przekonuje, że jego drużyna wcale nie wpadła w kryzys.

– Musimy być bardzo rozczarowani i bardzo źli na siebie. W Manchesterze United oczekiwania są jasne. Musisz wygrywać mecze. Trzy porażki w czterech meczach mnie martwią, zdecydowanie. Ale widzę też w jaki sposób gramy. Ostatecznie chodzi o charakter i to, jak mocni jesteśmy, jak zespół trzyma się razem i którzy piłkarze stają na wysokości zadania i prowadzą drużynę. We wszystkich spotkaniach, zwłaszcza z Brighton, Arsenalem i Nottingham Forest widać było, że możemy grać bardzo dobrze i możemy stwarzać sobie dużo sytuacji. Są też elementy do poprawy. Trzeba więc to zrobić.

– Myślę, że wszystkie zespoły wydają dużo pieniędzy. Brighton również to robi, wszyscy to robią. Kiedy Manchester United podchodzi do transakcji, to cena idzie w górę. To również jest prawda – tłumaczy Holender.

