Bobb złamał nogę, Guardiola zadedykował mu zwycięstwo z Chelsea

Manchester City w niedzielę zainaugurował sezon w Premier League. Obecni mistrzowie Anglii na start musieli zmierzyć się z Chelsea. Spotkanie na stadionie Stamford Bridge zakończyło się wynikiem (2:0) dla The Citiziens. Na listę strzelców wpisali się Erling Haaland oraz Mateo Kovacić.

Podczas pomeczowego wywiadu ze stacją Viaplay Pep Guardiola udzielił wsparcia kontuzjowanemu zawodnikowi. Oscar Bobb na jednym z treningów doznał poważnej kontuzji. Norweg złamał nogę, przez co czeka go wielomiesięczna przerwa od futbolu. Hiszpański szkoleniowiec zdradził, że 21-latek wróci dopiero w okolicach stycznia. Ponadto zwycięstwo z Chelsea zadedykował właśnie jemu, zaznaczając, że wszyscy z niecierpliwością czekają na jego powrót do drużyny.

– Oscar Bobb prawdopodobnie będzie pauzował do stycznia. Powitamy go z otwartymi ramionami, gdy wróci. To zwycięstwo jest dla niego! – powiedział po meczu Pep Guardiola, cytowany przez Fabrizio Romano.

Urodzony w Gambii reprezentant Norwegii przeniósł się do Manchesteru City latem 2019 roku z Valerengi. Do tej pory w koszulce Obywateli rozegrał 27 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty.

Podopieczni Pepa Guardioli w następnej kolejce Premier League zagrają przed własną publicznością z beniaminkiem ligi Ipswich Town.