Guardiola ujawnia. To czeka go po odejściu z Manchesteru City

Po Manchesterze City czas na odpoczynek

Pep Guardiola trenuje Manchester City od 2016 roku. W tym okresie jego zespół kompletnie zdominował krajowe podwórko, sześciokrotnie zdobywając mistrzostwo Anglii. Udało mu się także pierwszy raz w historii wygrać dla Obywateli Ligę Mistrzów. Nie ulega wątpliwościom, że Hiszpan jest wielką legendą Premier League i absolutnie czołowym szkoleniowcem w jej historii.

W obecnym sezonie mierzy się natomiast z największym kryzysem, odkąd pracuje na Etihad Stadium. Manchester City przez wiele miesięcy grał na bardzo niskim poziomie i szybko wypisał się z walki o krajowy tytuł. Odpadł także z Ligi Mistrzów już na etapie 1/16 finału. Wówczas media spekulowały na temat przyszłości 54-latka, nie wykluczając, że rozstanie się z klubem.

Tak się jednak nie stało. Umowa Guardioli obowiązuje do 2027 roku i jest on zdeterminowany, aby przeprowadzić rewolucję w klubie, która pozwoli w dalszym ciągu walczyć o najwyższe cele. Zdiagnozowano problem, jakim jest zbyt stara i nasycona kadra, dlatego po sezonie dojdzie do wielu zmian wewnątrz drużyny, za które będzie odpowiadał właśnie Hiszpan.

Guardiola nie wie, jak długo pozostanie trenerem Manchesteru City. Ujawnia natomiast, że po odejściu zrobi sobie dłuższą przerwę od pracy. Nie zamierza przy tym oczywiście przechodzić na emeryturę.

– Kiedy skończę tu swój czas, nie wiem za rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lat, zrobię sobie przerwę. Nie przejdę na emeryturę, ale zrobię sobie przerwę, na pewno – zdradził utytułowany menedżer.