Chelsea pokonała Manchester United (4:3), mimo że do 100 minuty przegrywała jednym trafieniem. Menedżer The Blues opowiedział o swoim emocjonalnym świętowaniu wygranej.

Epickie spotkanie odbyło się w czwartkowy wieczór w Londynie z udziałem Chelsea i Man Utd

Po meczu ciekawym komentarzem cytowanym przez Evening Standard podzielił się Mauricio Pochettino

Ekipa z Londynu aktualnie znajduje się w środku tabeli ligi angielskiej

Mauricio Pochettino po spotkaniu Chelsea – Manchester United

Chelsea w niezwykłych okolicznościach przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z Manchesterem United w ramach 31. kolejki Premier League. Mecz odbył się na Stamford Bridge i emocji w tej rywalizacji nie brakowało. Ciekawa wypowiedzią podzielił się po spotkaniu opiekun ekipy z Londynu.

– Pasja nie oznacza bycia szalonym facetem, robiącym głupie rzeczy. Nie jestem taki. Zespół musi wykazać się pasją, gdy na boisku 11 zawodników desperacko stara się zdobyć piłkę i ją finalnie zdobywa – mówił Mauricio Pochetino cytowany przez The Evening Standard.

– Myślę, że to jest właśnie pasja, którą powinni widzieć nasi fani. Muszę być cierpliwy, spokojny i analityczny, aby skupić się na grze. Oczywiście na koniec meczu możesz pokazać pasję i to właśnie zrobiłem. To nie jest cyrk, w którym klown musi stać na uboczu. Mamy jedną z najmłodszych drużyn w Europie. Trzeba zachować spokój we wszystkim, co mówisz zawodnikom, starając się im pomóc – kontynuował Argentyńczyk.

– Nie jestem klaunem, jestem głównym trenerem. Jeśli ktoś potrzebuje klauna, znajdzie go – powiedział menedżer The Blues.

Chelsea plasuje się aktualnie na 10. miejscu w tabeli Premier League. Londyńska drużyna legitymuje się bilansem 43 oczek po rozegraniu 29 spotkań. Tymczasem już 7 kwietnia Chelsea rozegra kolejny mecz, mierząc się na wyjeździe z Sheffield United.

