Tottenham prowadzi już zaawansowane rozmowy z Paulo Fonsecą ws. objęcia sterów w londyńskim klubie. Negocjacje Daniela Levego z Antonio Conte i Mauricio Pochettino nie przebiegły pomyślnie. Tym samym, właściciel Kogutów poszukał innego rozwiązania, którym jest właśnie były trener AS Romy.

Paulo Fonseca prowadzi zaawansowane rozmowy z Kogutami

Antonio Conte oraz Mauricio Pochettino nie doszli do porozumienia z Danielem Levym

Tottenham i AS Roma zagrają od przyszłego sezonu w Lidze Konferencji UEFA

Paulo Fonseca coraz bliżej Londynu

Według Sky Sports Italia, Tottenham prowadzi już zaawansowane rozmowy z Paulo Fonsecą. Otoczenie trenera wynegocjowywało wstępne warunki umowy, która związałaby obie strony na trzy lata.

Co ciekawe, były szef transferowy Juventusu, Fabio Paratici w przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony jako nowy dyrektor sportowy Kogutów. Włoch również był mocno zaangażowany w proces ściągnięcia byłego trenera AS Romy do Londynu.

Conte i Pochettino nie obejmą sterów w klubie

Daniel Levy nie doszedł do porozumienia z Conte i Pochettino ws. objęcia sterów w Tottenhamie. W konsekwencji wybór padł na Paulo Fonsecę, który wraz z końcem czerwca zostanie zastąpiony w AS Romie przez Jose Mourinho. Słynny Portugalczyk został zwolniony tuż przed finałem Pucharu Ligi Angielskiej, jednak szybko znalazł nową pracę i po raz kolejny wróci do Włoch.

Usługami kontrowersyjnego menadżera zainteresowała się właśnie AS Roma. Rzymianie nie byli zadowoleni, z tego co prezentowała ich drużyna pod koniec sezonu, więc zdecydowali, że nie przedłużą umowy z Fonsecą.

Moruniho i Fonesca mogą spotkać się w Lidze Konferencji UEFA

Niespodziewanie już w najbliższym czasie możemy być świadkami niecodziennej wymiany, gdzie Paulo Fonseca zająłby miejsce Jose Mourinho i na odwrót.

Na dodatek, jeżeli by to tego doszło, obaj trenerzy mogą stanąć na przeciwko siebie podczas zmagań w Lidze Konferencji UEFA, gdzie zarówno Tottenham i AS Roma zadebiutują w nowych rozgrywkach klubowych. Kto wie, być może Koguty i rzymianie zawalczą nawet w finale o inauguracyjne trofeum.

