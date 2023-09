fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City i Liverpool nie oszczędzały tego lata na wzmocnieniach

Zakończone okienko stało się rekordowe, pod względem wydatków w Premier League

Angielskie kluby wydały na nowych zawodników aż 2,36 miliarda funtów

Niebotyczne sumy na nowych piłkarzy

Nie jest tajemnicą, że w Premier League mamy do czynienia z największymi pieniędzmi. Nawet kluby z dolnej połowy tabeli są w stanie finansowo konkurować z gigantami z Hiszpanii, Niemiec czy Włoch. Wynika to z faktu praw do transmisji, które w przypadku piłki na Wyspach Brytyjskich są najdroższe na całym świecie.

Ekipy z Premier League są więc najbardziej aktywne na rynku transferowym. Nie inaczej było tego lata, gdyż nikt nie oszczędzał na wzmocnieniach. Arsenal wydał olbrzymie pieniądze na Declana Rice’a i Kaia Havertza, Chelsea na Moisesa Caicedo i Romeo Lavię, Manchester City na Josko Gvardiola, Jeremy’ego Doku i Matheusa Nunesa, Liverpool na Dominika Szoboszlaia i Alexisa Mac Allistera, Manchester United na Masona Mounta, Andre Onanę i Rasmusa Hojlunda, a Tottenham na Brennana Johnsona i Jamesa Maddisona.

Tegoroczne letnie okienko okazało się więc rekordowe pod względem wydatków. Kluby Premier League za nowych zawodników zapłaciły łącznie 2,36 miliarda funtów. To dużo wyższy wynik względem poprzedniego roku, kiedy to wydano “zaledwie” 1,92 miliarda funtów. Są to sumy nieosiągalne dla klubów z Bundesligi, La Ligi, Ligue 1 czy Serie A.

