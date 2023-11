Aaron Ramsdale po powrocie z wrześniowej przerwy reprezentacyjnej stracił miejsce w wyjściowym składzie Arsenalu. Temat do dziś jest głośny w angielskich mediach, a ostatnio oliwy do ognia dolał ojciec bramkarza.

Aaron Ramsdale w dwóch ostatnich sezonach był pewnym punktem Arsenalu

Po powrocie z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Anglii, bramkarz stracił miejsce na rzecz Davida Rayi

Głos w sprawie zabrał ojciec angielskiego golkipera, który kiepsko ukrywa urazę do Mikela Artety

“Aaron musi z tym żyć, mimo, że nikt go o tym nie poinformował”

Aaron Ramsdale trafił do Arsenalu latem 2021 roku za 28 milionów euro. Ten transfer obarczony był pewnym ryzykiem, ale Mikel Arteta mocno wierzył w angielskiego bramkarza. Przez dwa sezony był pewnym punktem drużyny i nie musiał martwić się o miejsce w pierwszym składzie. Trwającą kampanię również rozpoczął między słupkami. Wszystko zmieniło się po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. Odkąd 25-latek wrócił do północnego Londynu, został rezerwowym. Dziś pierwszym golkiperem Kanonierów jest David Raya, a Ramsdale gra tylko w pucharach. Choć od decyzji podjętej przez Artetę minęło sporo czasu, temat wciąż jest gorący na Wyspach. Podgrzał go dodatkowo ojciec angielskiego bramkarza w podcaście Highbury Squad.

– Nie mieliśmy pojęcia [że Aaron straci miejsce w składzie – przyp. PP]. Ani ja, ani nasza rodzina, ani sam piłkarz – nikt nic o tym nie wiedział. Nagle okazało się, że nie będzie grał. Musisz spojrzeć na to z perspektywy osobistej. Pewnie mówię zbyt wiele, ale Aaron będzie bramkarzem pucharowym, a podstawowym zostanie David Raya. Będzie tak, aż nie wydarzy się coś wyjątkowego, kontuzja albo czerwona kartka. I Aaron musi z tym żyć, mimo że nikt z nim o tym nie porozmawiał. Absolutnie nikt. Według mnie sposób, w jaki zostało to rozegrane, był zły – powiedział ojciec 25-latka.

Ramsdale wystąpił w tym sezonie w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W dwóch z nich zachował czyste konta.

