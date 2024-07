Odegaard zapowiedział trofeum dla Arsenalu

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Martin Odegaard odgraża się Manchesterowi City

Arsenal zaczął już przygotowania do nowej kampanii. Kanonierzy mają jednocześnie nadzieję, że uda się poprawić osiągnięcie z poprzedniego sezonu, gdy zakończyli zmagania na drugiej pozycji. Na odważne zapowiedzi pozwolił sobie jeden z graczy stołecznej ekipy. – Tworzymy historię, o której już wcześniej mówiliśmy i powinniśmy być z tego dumni – mówił Martin Odegaard cytowany przez ESPN.

– To nie wystarczyło, żeby wygrać mistrzostwo Anglii, a właśnie to chcieliśmy zrobić. Wszyscy byliśmy trochę rozczarowani, że byliśmy tak blisko. Niemniej w piłce nożnej są małe przewagi. Łatwo jest patrzeć na jeden mecz, ale trzeba patrzeć na cały sezon i znowu są małe przewagi. Nie mieliśmy konsekwencji, żeby wygrać – kontynuował zawodnik.

Odegaard jest przekonany, że wkrótce może poprowadzić Arsenal do zdobycia trofeum. – Myślę, że łatwo jest znaleźć motywację, ponieważ wszyscy chcemy wygrywać, wszyscy chcemy tego samego i motywujemy się nawzajem każdego dnia – personel, zawodnicy, kibice, wszyscy dążą do tego samego celu. Myślę, że chodzi po prostu o robienie postępów każdego dnia, aby stać się odrobinę lepszym i jestem pewien, że na końcu zostanie to nagrodzone trofeum – przekonywał zawodnika.

Norweski pomocnik broni barw Arsenalu od stycznia 2021 roku. Najpierw do ekipy z Londynu trafił na wypożyczenie z Realu Madryt. Z kolei latem 2021 roku przedstawiciel Premier League wykupił piłkarza za 35 milionów euro.

