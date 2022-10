fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland z przytupem przywitał się z Premier League. Norweski napastnik zdobywa bramkę za bramką. Tymczasem na temat byłego zawodnika Borussii Dortmund kilka słów wyraził ostatnio Nathan Ake, ujawniając kulisy pracy z tym piłkarzem na treningach.

Man City rozegra dzisiaj wieczorem kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów

Erling Haaland może powiększyć swój bilans goli w elitarnych rozgrywkach

Na temat norweskiego napastnika opinia podzielił się Nathan Ake

“Haaland? Jest dobry we wszystkim!”

Erling Haaland w trakcie ostatniego okna transferowego dołączył do Man City. Zawodnik miał poprawił siłe ofensywną aktualnych mistrzów Premier League i tak właśnie się stało. Nathan Ake przyznał natomiast, że ma twardy orzech do zgryzienia z Norwegiem w trakcie pracy na treningach.

– Czasami spotykasz napastników, którzy są w czymś bardzo dobrzy, ale on jest dobry we wszystkim. Uderzenia w lewo, w prawo, mocne, szybkie… – wymieniał Nathan Ake cytowany przez Uefa.com.

– Oczywiste jest, że trening różni się od meczów, ale bardzo trudno go zatrzymać. Jest praktycznie dobry we wszystkim – dodał defensor The Citizens.

Haaland w tej kampanii wystąpił w trzynastu meczach, strzelając w nich 20 goli. Ponadto na koncie zawodnika są też trzy asysty. 22-latek urodzony w Leeds ma kontrakt ważny z Man City do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza 150 milionów euro.

