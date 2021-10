Nowi właściciele Newcastle zdradzili cel. “Ten klub na to zasługuje”

Amanda Staveley, która zarządza PCP Capital Partners, będącym częścią grupy inwestycyjnej, która została nowym właścicielem Newcastle United przedstawiła cel jaki klub będzie chciał zrealizować.

Newcastle United od czwartku ma nowego właściciela

Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF), który jest zarządzany przez Saudyjczyków, wyłożył za 100 procent udziałów 300 milionów funtów

Nowi właściciele mają ambitne plany, a jednym z nich jest wprowadzenie klubu na ligowy szczyt

Ambitne plany nowych właścicieli Newcastle

W czwartek oficjalnie potwierdzona została sprzedaż Newcastle United. 100 procent udziałów w klubie od Mike’a Ashley’a zakupił Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF), a inwestorami PCP Capital Partners i RB Sports & Media. Kwota transakcji opiewała na 300 milionów funtów.

– Newcastle United zasługuje na to, aby być na szczycie Premier League. Chcemy się tam dostać. To zajmie trochę czasu, ale dotrzemy tam – powiedziała Amanda Staveley, dyrektor wykonawcza PCP Capital Partners, a także nowy członek zarządu Newcastle.

– Jesteśmy dumni, że możemy być częścią Premier League. To niesamowicie konkurencyjna liga, którą uwielbiamy. Piłka w Premier League jest najlepsza na świecie, a Newcastle United jest najlepszą drużyną na świecie – kontynuowała w wywiadzie udzielonym Sky Sports.

– Oczywiście chcemy zobaczyć, jak zdobywa trofea. Chcemy zobaczyć go na szczycę Premier League, w Europie, ale zdobywanie trofeów oznacza cierpliwość, inwestycje, czas. Chcemy, aby wszyscy pracowali z nami, aby zbudować klub w kierunku tego, czym musi być – mówiła Staveley.

Według brytyjskich mediów jedną z pierwszych decyzji nowych właścicieli będzie zmiana stanowisku menedżera, które zajmuje aktualnie Steve Bruce. Staveley nie chciała wypowiadać się na ten temat, ale zapowiedziała, że nowi właściciele “chcą inwestować na każdym poziomie”.

– Możesz być spojony, że chcemy inwestować na każdym poziomie. Chcemy mieć najlepszy skład, jaki możemy mieć. Wszyscy mówią o zawodnikach z wielkimi nazwiska, ale to, czego potrzebujesz, to zespół, który dobrze ze sobą współpracuje. To jest równie ważne – dodała.

