Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City urządził sobie trening strzelecki w 25. kolejce Premier League. Mistrz Anglii pokonał na wyjeździe 4:0 Norwich City.

Dobre momenty to za mało

Pierwsze kilkanaście minut meczu na Carrow Road sugerowało, że zobaczymy dobre widowisko. Co chwila byliśmy bowiem w polu karnym gospodarzy lub gości. Nie brakowało również strzałów z obu stron. Norwich mogło objąć prowadzenie. Tak się nie stało, czego Kanarki później bardzo pożałowały.

Chwilę po upływie pół godziny gry, Manchester City zainaugurował strzelanie. Kyle Walker zagrał w kierunku Raheema Sterlinga, a ten przymierzył w okolice prawego słupka. Na drugie trafienie musieliśmy poczekać do drugiej połowy. Chwilę po wznowieniu gry z gola cieszył się Phil Foden. Anglik znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze i właściwie przesądził o losach spotkania, chociaż do końca meczu pozostawało wiele czasu.

Norwich nie miało argumentów, aby przeciwstawić się maszynie Pepa Guardioli, nawet gdy ta wyraźnie zwolniła. 20 minut przed końcem drugiej odsłony Ruben Dias zagrał głową do Sterlinga, który mógł pochwalić się dubletem. Zawodnik ten skompletował hat-tricka w końcówce spotkania, gdy zmarnował rzut karny, ale czujnie dobił jedenastkę.