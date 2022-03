fot. PressFocus Na zdjęciu: David De Gea

Manchester United w środku tygodnia został wyeliminowany z Ligi Mistrzów przez Atletico Madryt. Tymczasem kilka dni po tym wydarzeniu David De Gea podzielił się opinią na temat, nie ukrywając swojego rozgoryczenia takim obrotem zdarzeń.

Manchester United na 1/8 finału zakończył swój udział w Lidze Mistrzów

Piłkarze Czerwonych Diabłów z elitarnych rozgrywek zostali wyeliminowali przez drużynę Diego Simeone

Na ocenę gry przeciwko Los Colchoneros w mediach społecznościowych pozwolił sobie David De Gea

De Gea skomentował odpadnięcie Man Utd z Ligi Mistrzów

Manchester United w tym sezonie może skupić się już tylko na grze w Premier League. Podopieczni Ralfa Rangicka z Puchar Anglii odpadli po starciu z M’brough po serii rzutów. Tymczasem z Pucharu Ligi Angielskiej ekipa z Old Trafford odpadła już we wrześniu minionego roku, ulegając West Ham United (0:1). Atletico Madryt wyrzuciło Czerwone Diabły ostatnio z europejskich pucharów.

Opinią na temat ostatniego występu Man Utd podzielił się David De Gea. Hiszpan jednocześnie uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co się aktualnie dzieje w angielskim klubie.

“Mogę po kilku dniach powiedzieć, że jesteśmy ogromnie rozczarowani z powodu odpadnięcia z Ligi Mistrzów” – napisał bramkarz Man Utd na Instagramie.

“Nie zagraliśmy wystarczająco dobrze w meczach z Atletico, ale ponosimy za to całkowitą winę. Powinniśmy wykorzystać to jako chwilę na pracę nad sobą, osiąganie nowych celów i walkę o tytuły. To jedyna rzecz, jaką możemy zrobić w tak trudnym czasie” – czytamy dalej.

“Wielokrotnie mówiłem, że daleko nam do tego, do czego dążymy, ale damy z siebie wszystko w pozostałych meczach angielskiej Premier League” – zakończył De Gea.

W pierwszym spotkania Atletico – Mnn Utd miał miejsce rezultat 1:1. W rewanżu przedstawiciel La Liga wygrał 1:0 po trafieniu Renana Lodiego.

Czytaj więcej: Ronaldo nie chce rozstawać się z Man Utd