Ronaldo nie chce rozstawać się z Man Utd

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo według doniesień The Telegraph nie myśli o zmianie barwy klubowych latem. Portugalczyk nie rozważa rozstania z Manchesterem United. Nawet jeśli ekipa z Old Trafford nie wywalczy awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2023 roku

Ostatnio nie brakowało spekulacji na temat ewentualnie rozstania Portugalczyka z Czerwonymi Diabłami

The Telegraph przekazuje, że zawodnik podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości

Ronaldo nie odejdzie latem z Man Utd

Cristiano Ronaldo trafił do Man Utd w trakcie ostatniego letniego okna transferowego. Zawodnik wrócił do angielskiej ekipy z Juventusu z jasnym celem, aby przywrócić mu blask. Ostatecznie różnie z tym bywa. Niemniej tydzień temu w boju przeciwko Tottenhamowi reprezentant Portugalii pokazał, że potrafi jeszcze brać ciężar gry na siebie.

The Telegraph przekazało natomiast informacje, że Ronaldo nie rozstanie się po zakończeniu sezonu z Czerwonymi Diabłami. Decydujący na przyszłość zawodnika w klubie nie będzie miał wpływu zrealizowany lub nie cel w postaci wywalczenia miejsca premiowanego grą w Champions League. Wpływ na to może mieć fakt, że niewielu jest chętnych na pozyskanie 37-latka.

W tym sezonie Ronaldo rozegrał jak na razie 33 spotkania. Strzelił w nich 18 goli, notując w nich również trzy asysty.

Manchester United aktualnie legitymuje się dorobkiem 50 punktów na koncie, plasując się na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek jest Manchester City, mający punkt przewagi nad drugim Liverpoolem.

