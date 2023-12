IMAGO / Owen Humphreys Na zdjęciu: Nick Pope

Nick Pope nabawił się poważnej kontuzji barku

To ogromny cios dla Newcastle United, gdyż Eddie Howe stracił czołowego piłkarza

Pauza golkipera potrwa minimum 4 miesiące

Długa przerwa Nicka Pope’a, konieczna będzie operacja

Nick Pope nie dokończył spotkania Newcastle United z Manchesterem United (1:0) w ramach 14. kolejki Premier League. Bramkarz Srok w 86. minucie musiał zostać zmieniony przez Martina Dubravkę, ponieważ doznał poważnego urazu.

– Wszystko wskazuje na to, że Nick Pope zwichnął bark, jego ramię uległo wybiciu. Szczerze mówiąc, nie wygląda to dla niego dobrze – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Eddie Howe, co następnie się potwierdziło.

Według Fabrizio Romano 31-latek przejdzie operację zwichniętego barku, a to oznacza, że będzie pauzował przez przynajmniej cztery miesiące. Jego powrót jest planowany na kwiecień 2024 roku. Newcastle United w miejsce Anglika może sprowadzić Davida de Geę, który podobno jest otwarty na podjęcie rozmów.