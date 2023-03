Na środowym treningu Arsenalu po raz pierwszy od rozpoczęcia mistrzostw świata w Katarze pojawił się Gabriel Jesus. Rehabilitacja Brazylijczyka jest już na ostatnim etapie. Niebawem powinien on wrócić do gry.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus wrócił do treningów z Arsenalem

W ostatnich miesiącach napastnik mierzył się z kontuzją

Niebawem Brazylijczyk powinien pojawić się na boisku

Wielkie wzmocnienie Arsenalu

Gabriel Jesus latem dołączył do Arsenalu i szybko udowodnił, że ten transfer był strzałem w dziesiątkę. Brazylijczyk stał się liderem ofensywy, która wygrywa mecz za meczem i urosła do miana jednego z kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

Na nieszczęście napastnika, w trakcie mistrzostw świata w Katarze doznał kontuzji, która na długie miesiące wyeliminowała go z gry. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niebawem pomoże Kanonierom w zdobyciu krajowego mistrzostwa. W środę pojawił się bowiem na treningu pierwszego zespołu.

🚨 Arsenal's Gabriel Jesus is BACK in full training.



(Source: @footballdaily)pic.twitter.com/crezv0lDl4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 8, 2023

Nie wiemy natomiast, kiedy Jesus będzie mógł wrócić na boisko. Mikel Arteta jest w tej kwestii dosyć ostrożny, ponieważ nie chce, aby napastnik nabawił się kolejnych problemów zdrowotnych.

W barwach Arsenalu 25-latek zgromadził do tej pory pięć bramek oraz siedem asyst w 20 występach.

Zobacz również: