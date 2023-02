fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Premier League z Manchesterem City. Menedżer Kanonierów wyraził ostatnio przekonanie, że neutralni kibice chcą, aby po mistrzowski tytuł sięgnęła ekipa z Londynu.

Arsenal po rozegraniu 22 meczów ligowych ma na swoim koncie 51 punktów

Londyńczycy rywalizują o mistrzowski tytuł z Manchesterem City

Mikel Arteta pozwolił sobie na ciekawą i oryginalną wypowiedź

Mikel Arteta o rywalizacji w Premier League

Arsenal w trakcie trwającego sezonu imponuje swoją grą. Niemniej po ostatnim bezpośrednim starciu z Manchesterem City jego stołeczna ekipa straciła pozycję lidera rozgrywek. W każdym razie przegrana z mistrzami Premier League nie podcięła skrzydła The Gunners.

Opiekun londyńskiej drużyny powiedział w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów, że zgadza się, że wielu fanów innych drużyn chce, aby Arsenal zdobył w tym roku mistrzostwo.

– Zgadzam się z tym. Z powodu tego, co widzą. Ludzie bardzo nas lubią, naszych zawodników i sposób, w jaki robimy różne rzeczy – powiedział Mikel Arteta cytowany przez Daily Mail.

– Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek byli faworytami i nie sądzę, żeby to się zmieniło. Man City jest kandydatem numer jeden od pierwszego dnia, ponieważ zajmuje tę pozycję przez większość ostatnich pięciu lat – zaznaczył Hiszpan.

– Myślę, że gdyby ktoś musiał postawić na kogoś pieniądze lub swój dom przed sezonem, wiele osób nie postawiłoby na Arsenal. Możemy kontrolować tylko to, co sami robimy. Mówię o tym od trzech miesięcy. Chodzi o to, co będziemy robić jutro. O energii, z jaką musimy się bawić i o tym, jak nadal będziemy wierzyć w to, co robimy – przekonywał Arteta.

– Wszystko musi być zrobione konsekwentnie, na niezwykle wysokim poziomie. I wszyscy gracze powinni być dostępni. Powinna istnieć możliwość rotacji składu, możliwość zmiany zawodników, gdy nie są w najlepszej formie. Do tego dążymy – mówił menedżer Arsenalu.

