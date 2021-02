Jose Mourinho i jego przyszłość w Tottenhamie Hotspur wydaje się coraz bardziej niepewna. Według informacji angielskich mediów Portugalczyk ostatnio znacznie obniżył swoje notowania w stołecznym klubie. Nie brakuje głosów, że władze The Spurs rozglądają się za następcą The Special One.

Jose Mourinho ostatnio musi radzić sobie z kryzysem w zespole. Jego podopieczni w 12 ostatnich meczach wywalczyli zaledwie 12 punktów w Premier League, a ponadto odpadli z Pucharu Anglii. Daily Mail przekonuje na swoich łamach, że posada Portugalczyka jest zagrożona.

Aktualnie przeważa przekonanie, aby w klubie nie podejmować nerwowych ruchów i z ewentualną zmianą menedżera wstrzymać się przynajmniej do końca sezonu. Niemniej fakt, że w ostatnich sześciu spotkaniach londyńczycy wygrali tylko raz, ponosząc aż pięć porażek, nie wpływa z pewnością dobrze na morale drużyny.

Tottenham oddala się od swojego celu

Przed startem sezonu angielskie media przekonywały, że Tottenham ma plan, aby zakończyć rozgrywki ligowe w TOP 4. Na dzisiaj to odległa perspektywa. Niewykluczone zatem, że o przyszłości Mourinho w klubie zdecydują występy londyńczyków w Lidze Europy. Już w najbliższy czwartek zmierzą się z Wolfsberger AC. Z kolei w Premier League czekają The Spurs derby z West Hamem United.

Odpadnięcie z europejskich pucharów i dopiero dziewiąta pozycja w tabeli ligi angielskiej z pewnością nie byłyby dobrą kartą przetargową dla Portugalczyka. Z drugiej jednak strony Mourinho w Tottenhamie może liczyć na zarobki na poziomie 15 milionów funtów. Ewentualna wizja wypłaty odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy nie brzmi zachęcająco dla sterników klubu. Chociaż pojawiają się głosy, że Portugalczyka mógłby zastąpić Brendan Rodgers. Irlandczyk zbiera mnóstwo pochlebnych opinii na swój temat w Leicester City. Innym kandydatem mógłby być Julian Nagelsmann pracujący aktualnie w RB Lipsk.



