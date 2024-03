IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Danny Welbeck

Liverpool FC mierzył się w niedzielę z Brighton & Hove Albion

Szybko na prowadzenie na Anfield Road wyszli goście

Udział w bramce zanotował, wracający do odpowiedniej dyspozycji, Jakub Moder

Brighton zszokował Anfield, Welbeck z ważnym golem

Podczas, gdy w Polsce i we Włoszech rozgrywki piłkarskie są zamknięte podczas niedzieli Wielkanocnej, Premier League gra z pełną intensywnością. Pierwszym z dwóch meczów tego dnia było starcie Liverpoolu FC z Brighton & Hove Albion. Nie ulega wątpliwości, że to The Reds byli wielkimi faworytami tego pojedynku. Ostatecznie podopieczni Juergena Kloppa wciąż pozostają w walce o tytuł mistrzowski, a Mewom zdarzały się ostatnio spore wpadki.

Dla polskich fanów wielkie znaczenie miał fakt, iż w wyjściowym składzie znalazł się Jakub Moder. Pomocnik, którego przed finałem baraży skreślił ze składu Michał Probierz, znalazł uznanie w oczach Roberto De Zerbiego w meczu na Anfield Road. I Włoch się nie rozczarował. Jego podopieczni wyszli bowiem na prowadzenie już w drugiej minucie. Po dość składnej akcji piłka kierowana była właśnie do Modera. Polak skupił na sobie uwagę Virgila van Dijka, a futbolówka trafiła do Danny’ego Welbecka, a ten bez problemu pokonał Caoimhina Kellehera.

Sensacyjny początek w Liverpoolu!



Jakub Moder zablokowany, Welbeck strzela! I Anfield w szoku!#domPremierLeague pic.twitter.com/zKORqQMuwe — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 31, 2024

Pozostaje mieć nadzieję, że to tylko zwiastun dalszych imponujących występów reprezentanta Polski w Premier League.

