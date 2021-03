Milivojevic zapewnił Crystal Palace zwycięstwo

Crystal Palace pokonał West Brom 1:0 (1:0) w meczu 28. kolejki Premier League. Sroki przełamując więc serię trzech kolejnych meczów bez zwycięstwa w lidze angielskiej. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył z rzutu karnego Luka Milivojevic.

W pierwszej połowie nieco więcej okazji stworzył sobie West Brom. Goście mieli jednak problem, aby oddać strzał w światło bramki, w przeciwieństwie do gospodarzy. Crystal Palace w 37. minucie miało doskonałą okazję na zdobycie prowadzenie. Arbiter po zagraniu ręką Furlonga przyznał im rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Milivojevic, dlatego wynik do przerwy to 1:0.

Druga połowa przebiegła podobnie jak pierwsza. West Brom stworzyło trochę więcej okazji, aby odrobić wynik, ale ofensywa wciąż miała rozregulowane celowniki. Swoich szans próbowali również goście. W 65. minucie dobrą sytuację miał Eberechi Eze, ale ostatecznie przegrał pojedynek z Samem Johnstonem. Kanarki nie zdołały odrobić strat, dlatego wynik z pierwszej połowy utrzymał się do końca. Crystal Palace przerwało serię trzech meczów z rzędu bez zwycięstwa.