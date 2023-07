Imago/Alex Cave Na zdjęciu: Leandro Trossard

Arsenal wygrał w meczu towarzyskim z FC Barceloną 5:3

Dwie bramki dla Kanonierów strzelił Leandro Trossard

Mikel Arteta na konferencji prasowej rozpływał się nad formą reprezentanta Belgii

Leandro Trossard wyrasta na bohatera Arsenalu

FC Barcelona wygrywała już 2:1 w meczu towarzyskim z Arsenalem, jednak finalnie to Kanonierzy zwyciężyli 5:3. Dwa gole dla zespołu z Emirates strzelił Leandro Trossard, który jest jednym z istotniejszych dla Mikela Artety zawodników.

Szkoleniowiec Arsenalu po zakończonym sparingu mocno chwalił reprezentanta Belgii.

– Wspaniale jest widzieć Leandro w takiej formie. Przyjechał na okres przygotowawczy w naprawdę dobrej formie i udowadnia to w każdym meczu – stwierdził trener Kanonierów.

– On daje nam coś wyjątkowego, jest inny niż pozostali skrzydłowi, których mamy. To niesamowicie wszechstronny zawodnik. Świetnie, że gra na takim poziomie i strzela gole, to na pewno jeszcze wpłynie korzystnie na jego pewność siebie – dodał.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu Arsenal czeka jeszcze mecz towarzyski z AS Monaco. Leandro Trossard może ponownie odegrać w nim kluczową rolę.

Przeczytaj: Grad bramek w sparingu Arsenalu z Barceloną. Lewy już strzela [WIDEO]