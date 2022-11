fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Leo Messi z utęsknieniem wspomina współpracę z Pepem Guardiolą za czasów FC Barcelony. Zdaniem Argentyńczyka to właśnie ten szkoleniowiec na stałe wprowadził pewne zmiany w piłce nożnej.

Leo Messi i Pep Guardiola święcili sukcesy w barwach FC Barcelony

Argentyńczyk uważa go za najlepszego szkoleniowca na świecie

Zdaniem Messiego to właśnie Hiszpan zrewolucjonizował piłkę nożną

Hołd Messiego dla Guardioli

Pep Guardiola swoją trenerską karierę rozpoczął w FC Barcelonie. W latach 2008-2012 współpracował z Leo Messim i był to czas świetności katalońskiego klubu. Według wielu Hiszpan stworzył wówczas najmocniejszą drużynę w historii piłki nożnej.

Styl gry “Dumy Katalonii” na stałe wpisał się do annałów futbolu i sprawił, że wiele zespołów zaczęło ją naśladować. Według Argentyńczyka to właśnie Guardiola jest najlepszym szkoleniowcem, z jakim miał okazję pracować. Nie ma on wątpliwości, że Hiszpan w pewien sposób zrewolucjonizował piłkę nożną.

– Guardiola wyrządził szkody piłce nożnej, ponieważ to, co robiliśmy, wydawało się takie proste, że wszyscy potem chcieli go naśladować. Potem znalazłem wokół siebie wielu Guardioli i zdałem sobie doskonale sprawę z tego, co zrobiliśmy razem w Barcelonie.

– Pep Guardiola jest najlepszym trenerem, jakiego kiedykolwiek miałem. Wszystko, co wcześniej planował, zawsze się udawało. Bez wątpienia Guardiola ma coś wyjątkowego w kontekście oglądania meczów rywali, przygotowywania się do rywali i przekazania swojej wiedzy zawodnikom – mówi piłkarz Paris Saint-Germain.

Guardiola osiągał sukcesy w każdym klubie, w jakim miał okazję pracować. Od 2016 roku prowadzi Manchester City, z którym cztery razy zdobywał mistrzostwo Anglii.

