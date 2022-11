Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong nie pokazuje pełni umiejętności. Pomysł na to, jak Barcelona powinna wykorzystać Holendra, ma Luis van Gaal.

Frenkie de Jong nie gra w Barcelonie ta dobrze, jak by mógł

Problemem może być ustawienie Holendra na boisku

W tej sprawie wypowiedział się Luis van Gaal

Xavi dostał radę od byłego trenera Barcelony

Frenkie de Jong przez niemal całe lato mógł być zaniepokojony swoją klubową przyszłością. Barcelona dążyła bowiem do spieniężenia Holendra. Lider La Ligi miał kupca na swojego pomocnika, którym był Manchester United. Zainteresowanie wyrażała też Chelsea. Finalnie 25-latek został na Camp Nou.

Głównym powodem dla, którego Barcelona chciała pozbyć się de Jonga, były pieniądze. Klub mógł sporo zarobić na jego odejściu, a ponadto zaoszczędzić sporo na pensji 25-latka. Nie bez znaczenie było też jednak to, że pomocnik nie potrafi pokazać w pełni swojego potencjału, co często zarzucają mu kibice. Niewykluczone, że powodem jest to, że de Jong nie gra na swojej optymalnej pozycji. O taką opinię pokusił się jego opiekun w kadrze.

– Już kiedyś mówiłem, że Frenkie de Jong nie odbierze miejsca Busquetsowi, ale teraz gdy mówi się o jego odejściu to Frenkie zajmie jego pozycje. Za każdym razem, gdy tam grał, był najlepszy na boisku. Jest to dla niego najlepsza pozycja – powiedział Luis van Gaal, który prowadził Barcelonę w latach 2002-2003. Ta latem prawdopodobnie pożegna Busquetsa. Trwają już poszukiwania następcy. Z wypowiedzi selekcjonera Holandii wynika, że jest już on w klubie, ponieważ to de Jong powinien dostać szansę jako defensywny pomocnik.

