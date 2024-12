Mason Mount nabawił się kolejnej kontuzji, przez którą może pauzować nawet do marca przyszłego roku - poinformowano w brytyjskim radiu talkSPORT. To fatalna wiadomość dla Manchesteru United, który zawodzi w obecnym sezonie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount może wypaść nawet do marca

Pobyt Masona Mounta w Manchesterze United póki co jest kompletnie nieudany. Do tej pory ofensywny pomocnik nie zdążył pokazać się z dobrej strony na Old Trafford, na co wpływ na pewno miały liczne kontuzje. 25-latek niedawno wrócił do gry po wyleczonym urazie uda, a już zdiagnozowano u niego kolejny problem zdrowotny. Przypomnijmy, że 36-krotny reprezentant Anglii nie dokończył derbowego starcia przeciwko Manchesterowi City (2:1) w ramach 16. kolejki Premier League, gdyż nabawił się kontuzji mięśniowej.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]

Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Chelsea ponownie odpocznie od treningów, ponieważ prognozy są fatalne. Jak poinformowało brytyjskie radio “talkSPORT”, Mason Mount może pauzować nawet do marca 2025 roku. To byłaby koszmarna informacja dla Rubena Amorima, który liczył, że pomocnik będzie centralną postacią jego zespołu. Portugalski szkoleniowiec musi jednak poszukać alternatyw, gdyż 25-latek najprawdopodobniej nie pojawi się na boisku w najbliższych miesiącach.

Mason Mount występuje w koszulce Manchesteru United od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za niecałe 65 milionów euro z wyżej wspomnianej Chelsea. Biorąc pod uwagę kwotę transferu oraz ogromne oczekiwania, angielski gwiazdor nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Mierzący 181 centymetrów zawodnik w barwach drużyny Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 32 spotkania, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę.