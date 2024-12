Liverpool szykuje się na styczniowy transfer. 60 mln euro za pomocnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Nico Gonzalez zamieni Porto na Liverpool?

Liverpool bacznie obserwuje sytuację pomocnika FC Porto – Nico Gonzaleza. Jak przekonuje serwis, Anfield Watch angielski klub jest pod wrażeniem gry tego hiszpańskiego zawodnika i rozważa jego transfer już w styczniowym oknie.

WIDEO: Liverpool – skróty 24/25

Gonzalez trafił do Porto w 2023 roku z Barcelony. W portugalskiej ekipie szybko stał się kluczowym graczem i udowodnił swoje umiejętności. Według ekspertów Hiszpan wyróżnia się w grze podaniami, posiada wysoką świadomość taktyczną oraz jest wszechstronny. 22-latek potrafi skutecznie grać zarówno jako głęboko cofnięty rozgrywający, jak i dynamiczny zawodnik w stylu box-to-box.

W tym sezonie w 15 meczach ligowych Nico Gonzalez strzelił 4 gole i zanotował 3 asysty, a jego całkowity dorobek we wszystkich rozgrywkach to 5 bramek i 5 ostatnich podań. Mimo że obowiązuje go kontrakt z FC Porto do 2028 roku, źródła wskazują, że ma klauzulę wykupu w wysokości 60 milionów euro, którą Liverpool mógłby aktywować.

Pomimo świetnych występów Ryana Gravenbercha w roli numeru 6, Liverpool wciąż potrzebuje wzmocnień w środku pola. Gonzalez, choć nie jest typowym defensywnym pomocnikiem, może stanowić dynamiczne wzmocnienie, ułatwiające rotację kadry w wymagającym sezonie.

Jeśli Liverpool zdoła pozyskać Gonzaleza w styczniu, byłoby to kolejne ciekawe wzmocnienie linii pomocy, w której już błyszczą tacy zawodnicy jak Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister i wspomniany Ryan Gravenberch.