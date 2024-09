PA Images / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal będzie musiał sobie radzić bez Odegaarda

Podczas ostatniego meczu reprezentacji Norwegii przeciwko kadrze Austrii w Lidze Narodów UEFA kontuzji nabawił się Martin Odegaard. Kapitan drużyny narodowej musiał opuścić boisko w 66. minucie rywalizacji z powodu urazu kostki. Na twarzy pomocnik widać było spory grymas bólu, a z boiska musiał zejść przy pomocy sztabu medycznego. Tak więc od razu wiadomo było, że 25-latka czekać będzie dłuższa przerwa od gry.

Teraz już jednak wiadomo, jak długa. Według lekarza reprezentacji Norwegii tego typu urazy, jak w przypadku Odegaarda trwają około trzech tygodni, zanim wszystko się zagoi i wróci do normy. Ole Sand powiedział o tym w rozmowie z gazetą “VG”. Z tego co wiemy, prawdopodobnie nie doszło do złamania. W takim przypadku przerwa mogłaby potrwać przynajmniej sześć tygodni, a kto wie, być może i więcej. Dlatego też brak takiej diagnozy jest dla wszystkich dobrą informacją.

Norweg w tym sezonie wystąpił we wszystkich możliwych spotkaniach w barwach Kanonierów. W poprzedniej kampanii był kluczową postacią w drużynie Arsenalu, która zdobyła wicemistrzostwo Anglii. W sezonie 2023/24 rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył jedenaście goli i zanotował tyle samo asyst. 25-latek pauzując przez trzy tygodnie opuści m.in. rywalizację z Manchesterem City oraz Atalantą w Lidze Mistrzów.

