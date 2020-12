Marcos Alonso na wylocie z Chelsea

Marcos Alonso wygląda na to, że w styczniu zmieni barwy klubowe. Hiszpan swój ostatni mecz w lidze angielskiej zaliczył we wrześniu. W związku z tym wygląda na to, że niebawem zwiąże swoja przyszłość z nowym pracodawcą.

Marcos Alonso trafił do teamu ze Stamford Bridge w 2016 roku z ACF Fiorentiny za 23 miliony euro. Łącznie w ekipie z zachodniego Londynu zawodnik zanotował 152 mecze, w których strzelił 22 gole, notując również 17 asyst. W trakcie trwającej kampanii nie znajduje jednak uznania w oczach Franka Lamparda.

Trzykrotny reprezentant Hiszpanii z Chelsea odnosił sukcesy. Wygrał mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii i Ligę Europy. Obecny kontrakt Marcosa Alonso z The Blues obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. 30-latek raczej jednak nie wypełni umowy z londyńskim klubem.

Godne uwagi jest to, że zawodnik na brak zainteresowanie nie może narzekać. Chcą go giganci europejskiej piłki na czele z Atletico Madryt i Interem Mediolan. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest przez Transfermarkt.de na 13 milionów euro.