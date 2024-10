PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Marco van Basten: Jak ten gość może chodzić po murawie?

Ostatni występ Manchesteru United zakończył się ogromną kompromitacją. Podopieczni Erika ten Hag przed własną publicznością przegrali z Tottenhamem Hotspur (0:3). Piłkarze Spurs totalnie zdominowali „Czerwone Diabły”, które tego dnia były bezradne. Właściwie żaden z zawodników z Old Trafford nie spisał się na swoim poziomie.

Marco van Basten na łamach „Ziggo Sport” poruszył temat Manchesteru United. A właściwie jego piłkarzy. Holenderska legenda nie gryzła się w język, krytykując podopiecznych Erika ten Haga. Najmocniej oberwało się Manuelowi Ugarte, który został wypunktowany przez 59-latka.

– Widziałem nowego zawodnika Manchesteru United, który chodzi sobie po boisku. Zapłacili za Manuela Ugarte 50 milionów euro. Jak ten gość może chodzić po murawie? To idiotyczne, jak duże pieniądze zdecydował się wydać Ten Hag na piłkarzy, którzy nie są nawet dobrzy – powiedział Marco van Basten, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Wymieńcie jednego topowego piłkarza w Manchesterze United. W każdym klubie jest taki zawodnik. Rashford jest bardzo zły. Bruno Fernandes to dobry zawodnik, Andre Onana to dobry zawodnik. To wszystko. Casemiro jest skończony. Alejandro Garnacho to przyzwoity gracz. Ale nikt nie ciągnie tego zespołu – dodał Holender.

Manchester United już w najbliższy czwartek będzie miał okazję na rehabilitację. Podopieczni Erika ten Haga tego dnia zmierzą się z FC Porto.