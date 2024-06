Manchester United wybrał menedżera na kolejne lata. Będą zmiany w sztabie

Manchester United przeprowadził pozytywne rozmowy z Erikiem ten Hagiem w sprawie nowego kontraktu. Pomimo trudności w sezonie 2023/24, zakończonym na ósmym miejscu w Premier League, zarząd klubu zdecydował się kontynuować współpracę z holenderskim szkoleniowcem. Wkrótce ma zostać to oficjalnie potwierdzone.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag podpisze nowy kontrakt z Man Utd

Sezon 2023/24 był pełen niepowodzeń dla Manchesteru United, ale zakończył się sukcesem w finale Pucharu Anglii, co pozwoliło drużynie zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Europy. Przyszłość Erika ten Haga na Old Trafford w ostatnich miesiącach była tematem licznych spekulacji, ale zawiła saga najwyraźniej zmierza ku końcowi. Swój finał będzie miała już w najbliższym czasie.

Obecny kontrakt Ten Haga z 20-krotnymi mistrzami Anglii wygasa latem przyszłego roku, ale wszystko wskazuje na to, że Holender podpisze nową umowę. Według Sky Sports News, „pozytywne rozmowy” na temat nowego kontraktu postępują, a wszystkie strony są przekonane, że porozumienie zostanie osiągnięte w najbliższej przyszłości. Pomimo spekulacji łączących Garetha Southgate’a, Mauricio Pochettino i Thomasa Tuchela z posadą menedżera na Old Trafford, klub zdecydował się kontynuować współpracę z Holendrem.

Nowy mniejszościowy udziałowiec klubu, Sir Jim Ratcliffe, uważa, że Holender zasługuje na szansę pracy w nowej strukturze klubu. W klubie mają również świadomość, że liczne kontuzje maksymalnie utrudniały pracę Ten Hagowi.

Wraz z nowym kontraktem, spodziewane są zmiany w sztabie szkoleniowym Manchesteru United. Ruud van Nistelrooy, były napastnik „Czerwonych Diabłów” i ostatnio trener PSV Eindhoven, jest typowany na jednego z nowych asystentów ten Haga. Do klubu może dołączyć także Rene Hake, menedżer Go Ahead Eagles. Te zmiany mogą oznaczać odejście Steve’a McClarena i Mitchella van der Gaaga tego lata, gdyż Ratcliffe dąży do poprawy sztabu po rozczarowującym sezonie 2023-24.

