Manchester United rozpoczął rozmowy z Thomasem Tuchelem

Manchester United coraz mocniej zaczyna sondować możliwość zmiany trenera w najbliższym czasie. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że posada Erika ten Haga wisi na włosku i właściwie każda kolejna strata choćby jednego punku może doprowadzić do przesilenia, a w efekcie zwolnienia Holendra.

Problem Czerwonych Diabłów polega jednak na tym, że w trakcie sezonu trudno o pozyskanie na trenerskim rynku szkoleniowca, który pasowałby idealnie do koncepcji klubu, a trzeba – mówiąc kolokwialnie – szyć z tego, co jest dostępne. Jedną z możliwych opcji, o których do dłuższego czasu mówi się w mediach jest powrót na Wyspy Brytyjskie Thomasa Tuchela. Według informacji przekazanych przez Christiana Falka z magazynu “BILD”, Niemiec jest numerem jeden dla władz zespołu z Old Trafford.

Co więcej, Manchester United miał już nawet kontaktować się ze szkoleniowcem w celu pierwszych rozmów ws. ewentualnego angażu. Tuchel miał być otwarty nie tylko na rozmowy, ale i na przejęcie klubu w najbliższej perspektywie czasowej.

Thomas Tuchel pozostaje bezrobotny po tym, jak wraz z końcem poprzedniego sezonu pożegnał się z Bayernem Monachium. Poza tym 51-latek w swojej karierze pracował także w Chelsea, Borussii Dortmund oraz Paris Saint-Germain.

