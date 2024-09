Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Tuchel zastąpi ten Haga na Old Trafford?

Manchester United zaliczył rozczarowujący początek sezonu 2024/2025. Na jego inaugurację przegrał z Manchesterem City w rywalizacji o Tarczę Wspólnoty, a w trzech ligowych kolejkach doznał dwóch porażek, w tym bardzo dotkliwej przeciwko Liverpoolowi. Na Old Trafford powoli robi się nerwowo, bowiem po pracowitym letnim okienku spodziewano się, że drużyna nawiąże do walki o najwyższe cele w Premier League. Erik ten Hag wciąż cieszy się pełnym poparciem włodarzy, ale może się to zmienić, jeśli nagle nie poprawi osiąganych rezultatów. W klubie powstaje plan na wypadek, gdyby mu się nie powiodło.

”The Mirror” przekonuje, że faworytem do zastąpienia ten Haga jest Thomas Tuchel. Jeśli dojdzie do zwolnienia, Manchester United w pierwszej kolejności zwróci się właśnie do niemieckiego szkoleniowca, który od lata pozostaje bez pracodawcy. Jednocześnie Czerwone Diabły wykluczyły pozyskanie Garetha Southgate’a, który jeszcze do niedawna uchodził z głównego kandydata.

Manchester United prowadził latem rozmowy z Tuchelem, kiedy nie był jeszcze przekonany, kto ma zasiadać na ławce trenerskiej. Choć Niemiec wykazywał zainteresowanie, ostatecznie postanowiono w dalszym ciągu kontynuować projekt pod wodzą ten Haga. Holender pracuje w ekipie Czerwonych Diabłów od 2022 roku.