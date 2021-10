Pomocnik Manchesteru United Bruno Fernandesa zapewnia, że jego drużyna w pełni wspiera swojego menedżera Ole Gunnara Solskjaera, który w ostatnim czasie jest pod ostrzałem z powodu słabych wyników drużyny. Norweg nie musi jednak obawiać się o zaufanie ze strony zespołu.

Bruno Fernandes zapewnia, że menedżer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer może liczyć na zaufanie zespołu

Portugalczyk nie kryje również zadowolenia z postawy drużyny w środowym meczu Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo

Czerwone Diabły wygrały na Old Trafford 3:2, choć do przerwy przegrywały 0:2

Wiara w Solskjaera

– Oczywiście, jest naszym trenerem. Podążamy za nim każdego dnia. Pokazujemy to. Podążamy za jego pomysłami i nadal będziemy to robić – powiedział Bruno Fernandes. – Wierzymy w naszego trenera i nasz sztab… Musimy robić to, co mówi nam trener, ponieważ on jest wykładnikiem tego, co musimy szanować. Jest tutaj od trzech lat i przez ten czas zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy. To prawda, że do tej pory nic nie wygraliśmy, ale zespół pokazał, że bardzo się rozwinął – kontynuował Portugalczyk.

– Mamy oczywiście wiele do poprawienia i trener również o tym wie, ale to jest część futbolu. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Ale piłka nożna to także teraźniejszość i to co jest teraz – dodał.

Comeback z Atalantą

W środę Manchester United odniósł ważne zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły pokonały u siebie 3:2 Atalantę Bergamo, choć do przerwy rywale prowadzili 2:0.

– Zespół pokazać wolę zwycięstwa, pracowaliśmy jako drużyny, dla siebie nawzajem i to przynosi wyniki. Musimy to kontynuować. Pod względem technicznym i taktycznym nie był to być może nasz najlepszy mecz. Popełniliśmy błędy i musimy się poprawić. To, że wygraliśmy nie sprawia, że wszystko jest w porządku. Na tej samej zasadzie niedawna porażka Leicester nie powoduje, że wszystko było złe – mówił Bruno Fernandes.

– Musimy wydobyć dobre rzeczy, które zrobiliśmy przeciwko Atalancie i rozwijać się na tej podstawie. Musimy wierzyć w siebie, starać się nie poddawać i ponad wszystko wiedzieć, że jesteśmy tu dla siebie nawzajem – dodał.

