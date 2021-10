Menedżer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer uważa, że Cristiano Ronaldo w spotkaniu z Atalantą Bergamo w najlepszy możliwy sposób odpowiedział swoim krytykom. Portugalczyk zdobył dla swojego zespołu zwycięskiego gola w środowym meczu Ligi Mistrzów.

Manchester United w środowym meczu Ligi Mistrzów pokonał u siebie 3:2 Atalantę Bergamo

Zwycięskiego gola dla Czerwonych Diabłów zdobył Cristiano Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer uważa, że Portugalczyk odpowiedział tym samym swoim krytykom kwestionującym jego zaangażowanie

Ronaldo bohaterem Manchesteru United

Środowe spotkanie na Old Trafford nie ułożyło się po myśli gospodarzy, którzy do przerwy przegrywali z Atalantą 0:2. W drugiej połowie nie tylko odrobili straty, ale przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mecz zakończył się wygraną 3:2 Manchesteru United, a bramkę na wagę trzech punktów w 81. minucie świetnym uderzeniem głową zdobył Cristiano Ronaldo.

W ostatnim czasie wiele osób kwestionowało postawę Ronaldo, zastanawiając się czy wnosi do gry zespołu wystarczająco dużo pracy. Podczas pomeczowej konferencji prasowej menedżer zespołu Ole Gunnar Solskjaer postanowił się do tego odnieść.

– Cristiano jest niesamowity pod bramką. Jeśli ktoś chce go krytykować za wysiłek oraz jego pracę, niech po prostu obejrzy ten mecz. Zobaczcie, jak on biega dookoła – powiedział Solskjaer.

– Byłem naprawdę zadowolony z tego, jak się poruszał. Poprosiliśmy go, aby biegał między liniami, wchodził do środka, mocniej naciskał, ponieważ graliśmy u siebie. Wracał również nawet do naszego pola bramkowego, blokował rywali i pomagał nam w defensywie – kontynuował.

– Robił wszystko, co powinien robić środkowy napastnik, a zdobycie bramki jest po prosty tym, co robi lepiej niż większość – dodał norweski szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Solskjaer: nie przestaliśmy wierzyć

Na samego Norwega w ostatnim czasie również spadła fala krytyki za postawę drużyny. Po zakończeniu meczu nie krył zadowolenia ze zwycięstwa. – Myślałem, że graliśmy dobrze, a oni zdobyli bramkę z niczego, a następnie drugą ze stałego fragmentu gry. Ale nigdy nie przestaliśmy wierzyć – mówił Solskjaer.

– Nie lekceważcie piłkarzy. Grają dla Manchesteru United i wiedzą, że są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Dziś takimi byli, ponieważ dostają możliwość gry dla Manchesteru United. To jest to, co tak wiele milionów chłopców i dziewcząt chce robić – dodał.

