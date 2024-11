Manchester United reaguje. Chcą go zatrzymać za wszelką cenę

Manchester United ogłosił zatrudnienie nowego szkoleniowca. Przenosiny Rubena Amorima na Old Trafford mogą doprowadzić do odejścia ważnej postaci. Jednak Czerwone Diabły chcą ją zatrzymać, informuje Sun Sport.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Ruud van Nistelrooy

Manchester United nie zamierza rezygnować z legendy

Ruben Amorim oficjalnie obejmie Manchester United 11 listopada. Do tej pory Czerwone Diabły rozegrają jeszcze trzy spotkania. W meczach z Chelsea, PAOK-iem i Leicester zespół poprowadzi Ruud van Nistelrooy. Holender zaliczył już jeden pojedynek za sterami drużyny z Old Trafford. W swoim debiucie pokonał 5:2 Lisy w ramach Pucharu Ligi Angielskiej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zatrudnienie Amorima może doprowadzić do pożegnania van Nistelrooya. Nowy trener United sprowadzi z Lizbony swój sztab szkoleniowy i to w teorii wyklucza pozostanie Holendra na Old Trafford. Jednak jak donosi Sun Sport, Manchester ma inne plany wobec swojej legendy i za wszelką cenę chce ją zatrzymać w strukturach klubu.

Teraz decyzja należy do Ruuda van Nistelrooya. Nie można wkluczyć, że 48-latek otrzyma propozycje samodzielnej pracy. Jeżeli w kolejnych trzech meczach osiągnie satysfakcjonujące wyniki, oferty z innych ekip będą wręcz oczywistością. Jednak nawet jeżeli były trener PSV Eindhoven nie wywalczy kompletu punktów, Holender i tak powinien być rozchwytywany na rynku szkoleniowców.