PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, który rozpoczyna pracę z Manchesterem United stwierdził, że nie mógł sobie pozwolić na odrzucenie oferty klubu z Old Trafford. Podczas pierwszej konferencji prasowej zapowiedział, że jego celem będzie stworzenie zbalansowanej drużyny, która będzie w stanie nawiązać walkę z czołówką Premier League.

Formalności związane z zatrudnieniem Ralfa Rangnicka w Manchesterze United zostały sfinalizowane i Niemiec oficjalnie rozpoczyna pracę na Old Trafford

Podczas pierwszej konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec opowiedział o celach jakie stawia przed sobą i drużyną

Rangnick zamierza także uzupełnić sztab szkoleniowy, po tym jak na odejście z klubu zdecydował się Michael Carrick

Odnalezienie równowagi celem Rangnicka

Niemiecki szkoleniowiec poprowadzi Manchester United do końca obecnego sezonu, a następnie obejmie w klubie funkcję doradczą. Na trenerskiej ławce zadebiutuje w najbliższą niedzielę, kiedy Czerwone Diabły zmierzą się z Crystal Palace.

– Mówimy o sześciu i pół miesiącach, jednej trzeciej meczów, a później dwuletniej umowie konsultacyjnej. Jeśli taki klub jak Manchester United kontaktuje się z tobą w sprawie takiej roli, nie możesz odmówić – powiedział Rangnick, cytowany przez Sky Sports. – To jeden z największych klubów, jeżeli nie największy klub na świecie. To duże wyzwanie, ale jestem bardziej niż szczęśliwy, że będę mógł pracować z tą grupą zawodników – dodał.

– Oczywiście oglądałem ostatnie mecze, oglądałem też z zainteresowania mecze z Liverpoolem i Manchesterem City, więc jestem dość dobrze zorientowany w tym, co się dzieje w klubie. Głównym celem dla mnie jest wprowadzenie większej równowagi do zespołu – kontynuował.

– Wczoraj straciliśmy dwie bramki, ale jeżeli spojrzymy na całkowitą liczbę straconych bramek, to również jest to średnio dwie na mecz. To jest po prostu za dużo. To nie są takie mecze, które chcesz na co dzień. Dla mnie w piłce chodzi o to, aby zminimalizować czynnik przypadku. Chodzi o to, by wygrywać mecze. Chcemy rozegrać jak najbardziej udany sezon. W tej chwili musimy być jednak realistami, ponieważ nasza strata do pierwszej trójki jest duża. Zobaczymy jednak co się stanie – mówił niemiecki szkoleniowiec.

Rangnick nie przekonał Carricka

Po zakończeniu czwartkowego spotkania Michael Carrick, który prowadził drużynę w ostatnich meczach, poinformował o definitywnym opuszczeniu klubu. Ralf Rangnick przyznał, że próbował przekonać byłego reprezentanta Anglii do pozostania na Old Trafford.

– Rozmawiałem z Michaelem przez ponad godzinę i próbowałem go przekonać do pozostania, ale potrzebował przerwy i rozumiem jego decyzję. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować z obecnym sztabem, ponieważ potrzebuję ich wiedzy na temat drużyny. Postaram się znaleźć jedną, dwie lub trzy osoby, które nam pomogą. jednak ze względu na Brexit nie jest to takie łatwe. Wielu z moich byłych kolegów jest związanych długoterminowymi umowa z innymi klubami – powiedział Rangnick.

Zobacz także: Carrick nie będzie pracował z Rangnickiem

