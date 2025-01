Manchester United podjął decyzję. Piłkarz zostaje zostaje na dłużej

Manchester United poinformował przedłużeniu kontraktu z Amadem Diallo. Nowa umowa skrzydłowego będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku - ogłosił klub z Old Trafford.

PA Images / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Amad Diallo

Amad Diallo przedłużył kontrakt z Man Utd

Amad Diallo podpisał nowy kontrakt z Manchesterem United, który zatrzyma go na Old Trafford do końca czerwca 2030 roku. Decyzja o nowym porozumieniu zapadła po tym, jak poprzednia umowa zawodnika miała wygasnąć latem tego roku. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej jest jednym z wygranych po objęciu drużyny przez Rubena Amorima.

Prawy pomocnik dołączył do Czerwonych Diabłów z Atalanty Bergamo w 2021 roku. Po początkowo trudnym początku kariery w angielskim gigancie, w tym sezonie zdołał udowodnić swoją wartość. Na koncie ma 28 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował siedem asyst.

Amad wyraził dumę z faktu podpisania nowego kontraktu. – Miałem już kilka niesamowitych chwil w Manchesterze United, ale mam jeszcze wiele do zrobienia. Mam ogromne ambicje i chcę zapisać się w historii tego klubu. Jestem bardzo wdzięczny trenerom, którzy pomogli mi się rozwinąć, a także kibicom za to, że każdego dnia motywują mnie do działania – stwierdził Iworyjczyk.

Dyrektor techniczny, Jason Wilcox, nie krył swojego entuzjazmu. – Wszyscy jesteśmy zachwyceni rozwojem Amada. Jego jakość gry, wszechstronność i determinacja sprawiają, że jest kluczową częścią naszej drużyny – oznajmił. Dodał, że najlepsze lata kariery zawodnika są jeszcze przed nim, a klub z niecierpliwością czeka na jego dalsze sukcesy w nadchodzących sezonach.

Manchester United notuje serię pięciu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Obecnie Czerwone Diabły zajmują odległe 13. miejsce w Premier League. Ekipa Amorima w niedzielę (12 stycznia) zmierzy się na wyjeździe z Arsenalem w ramach 1/32 finału Pucharu Anglii.