Man Utd w środowym hicie 12. kolejki Premier League zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Tymczasem oczekiwaniami dotyczącymi tego starcia podzielił się Rio Ferdinand, który w przeszłości bronił barw Czerwonych Diabłów.

Bardzo interesująco zapowiada się batalia z udziałem Man Utd i Tottenhami

Kilka słów na jej temat wyraził Rio Ferdinad

43-latek dał do zrozumienia, że faworytem w hicie 12. kolejki Premier League, jest ekipa z Old Trafford

“Man Utd powinien pokonać Tottenham”

Man Utd traci siedem punktów do Tottenhamu Hotspur. W pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami cztery razy górą był team z Old Trafford, a raz górą byli londyńczycy.

– Myślę, że Manchester United powinien pokonać Tottenham. To będzie napięty mecz i myślę, że dużo będzie się w nim działo. Jest to jednak uzależnione od wielu czynników – powiedział Rio Ferdinand cytowany przez Manchester Evening News.

– Czy Rashford zacznie? A Ronaldo? Ciekawie będzie ich zobaczyć. Nie sądzę, żeby między tymi zespołami było coś specjalnego. Manchester United powinien wyjść i dyktować swoje warunki. Czerwone Diabły zagrają u siebie na Old Trafford. W końcu wygląda to na perspektywę zdobycia trzech punktów. Mam nadzieję, że piłkarze to zrozumieją – kontynuował Anglik.

W ostatnim starciu między Man Utd a The Spurs padło pięć goli. Spotkanie odbyło się w marcu tego roku, a wygrali zawodnicy Czerwonych Diabłów. Bohaterem tej potyczki był Cristiano Ronaldo, który skompletował hat-tricka.

