Manchester United – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2022)

Manchester United – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. Długo czekaliśmy na pojedynek tych dwóch drużyn, kiedy będą one w przynajmniej optymalnej formie. Czerwonym Diabłom wiele można wciąż zarzucić, ale prezentują się obecnie one dużo lepiej, aniżeli jeszcze kilka tygodni temu.

Manchester United – Tottenham, typy i przewidywania

Cieszy nas dobra forma Tottenhamu, bo Premier League potrzebuje silnych Kogutów, podobnie z resztą jak silnego Manchesteru United. Dzięki letnim transferom i ręce Antonio Conte zespół z północnego Londynu odzyskuje prestiż i coraz mocniej zaznacza swoją obecność w rozgrywkach. O walce o mistrzostwo Anglii nikt głośno jeszcze nie mówi, ale wydaje się, że to właśnie ten sezon. Kadra jest mocna i głęboka, a jeśli kontuzje nie przytrafią się kluczowym zawodnikom, to Tottenham może poważnie namieszać na podium ligi angielskiej.

Powoli coraz wyższy bieg wrzuca również Manchester United, choć wciąż nie możemy w jego kontekście mówić o regularności. Czerwone Diabły w starciu z topowymi rywalami niekiedy się jeszcze gubią, o czym najlepiej świadczy wynik ostatnich derbów Manchesteru. Podopieczni Erika ten Haga blado wypadli również w ostatniej kolejce na tle Newcastle. Kolejny raz zawiódł mocno Cristiano Ronaldo, który ewidentnie wnosi więcej do gry, wchodząc na boisko jako joker z ławki rezerwowych. Portugalczyk nie dźwiga już najważniejszych spotkań, a jego obecność w podstawowym składzie zdaje się na murawie przeszkadzać wielu piłkarzom. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Manchester United – Tottenham: kurs 100.00 na zwycięzcę meczu

Na okazję hitu 12. kolejki Premier League ofertę promocyjną przygotował bukmacher Superbet. Poniżej przedstawiamy jej warunki. W jej ramach zyskamy możliwość postawienia na zwycięzcę tego spotkania z unikalnym kursem 100.00.

Manchester United – Tottenham, ostatnie wyniki

Zawiódł nas mocno w poprzedniej kolejce Manchester United, który oddał w starciu z Newcastle jedynie dwa celne strzały, a efektem był bezbramkowy remis. Drużyna miała również ogromne problemy z wykończeniem w meczu z Omonią Nikozja, który skończył się skromnym zwycięstwem 1:0. Coś ewidentnie zacięło się w ofensywie i przed spotkaniem z Tottenhamem trzeba to jak najszybciej odblokować.

Pewnie prezentował się Tottenham w trakcie ostatnich meczów. Trzy wygrane, oprócz tego remis z Eintrachtem i porażka z silnym Arsenalem to bilans naprawdę niezły, biorąc pod uwagę etap budowania zespołu, na jakim znajdują się obecnie Koguty. W znakomitej formie znajdują się Harry Kane, a także Son. Napastnicy regularnie strzelają bramki i to oni są autorami zwycięstw nad Brighton, Eintrachtem i Evertonem.

Manchester United – Tottenham, sytuacja kadrowa

Po stronach obu drużyn przed tym ważnym meczem Premier League niestety widnieje kilka istotnych braków. Erik ten Hag nie skorzysta w starciu z Kogutami z kontuzjowanych Wan-Bissaki, Williamsa i van de Beeka. Oprócz tego od dłuższego czasu zawieszony jest Mason Greenwood, któremu postawiono zarzuty. Niepewny wydaje się również występ zmagających się wciąż z urazami Maguire’a i Martiala.

Swoje problemy ma także Tottenham. Antonio Conte do Manchesteru nie zabierze kontuzjowanych Richarlisona, Kulusevskiego i Tangangi. Oprócz tego zawieszony za czerwoną kartkę jest Emerson Royal.

Manchester United – Tottenham, historia

Mecze Manchesteru United z Tottenhamem w ostatnich latach obfitowały w bramki. W ubiegłym sezonie na Old Trafford gospodarze wygrali 3:2 po wspaniałym widowisku. Ograły Koguty także na wyjeździe, gdzie było 3:0 po golach Ronaldo, Cavaniego i Rashforda. Ogółem w ostatnich latach to Czerwone Diabły częściej były górą. Na poprzednie pięć starć trzy to ich zwycięstwa.

Manchester United – Tottenham kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta w tym spotkaniu. Nieco niższe kursy oferowane są na gospodarzy, wskazując im tym samym jako delikatnego faworyta. Typ na Manchester United to ok. 2.55, podczas gdy na wygraną Tottenhamu 2.91. Najwyżej ceni się remis – w przedziale między 3.55, a 3.65. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Manchester United Remis Tottenham 2.45 3.50 2.80 2.45 3.60 2.90 2.45 3.60 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2022 18:57 .

Manchester United – Tottenham, przewidywane składy

Manchester: De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Malacia – Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Sancho – Rashford

Tottenham: Lloris – Romero, Dier, Lenglet – Doherty, Hoejberg, Bentancur, Perisic – Lucas Moura, Kane, Son

Manchester United – Tottenham, transmisja

Spotkanie Manchesteru United z Tottenhamem transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport, a także Viaplay. Początek rywalizacji w środę 19 października o godzinie 21:15.

