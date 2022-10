Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Cody Gakpo mógł latem wzmocnić Manchester United. Holender opowiedział o swoim niedoszłym transferze na Old Trafford.

Niewiele brakowało, a Cody Gakpo reprezentowałby Manchester United

Holender przyznał, że kilka razy rozmawiał z nim Erik ten Hag

Gwiazdor PSV opowiedział o kulisach tej sprawy

Manchester United zrezygnował z rewelacyjnego Holendra

Manchester United minionego lata zbroił się w Eredivisie. Z ligi holenderskiej do Premier League przenieśli się: Tyrell Malacia, Lisandro Martinez oraz Antony. Niewiele jednak brakowało, aby zamiast Brazylijczyka, drużynę Erika ten Haga reprezentował Cody Gakpo. Holender był tańszą opcją dla Czerwonych Diabłów, które nie mogły dogadać się z Ajaxem. Finalnie porozumienie z amsterdamczykami zostało osiągnięte i gwiazdor PSV został w ojczyźnie.

– Ostatecznie do transferu nie doszło, szkoda, bo to byłby dobry krok dla mojego rozwoju. Manchester United to jeden z największych klubów na świecie. Z perspektywy PSV też szkoda tego transferu, bo zawsze sprzedaż zawodnika do Manchesteru United to dobra rzecz – powiedził Gakpo, który wyznał, że przenosiny na Old Trafford były blisko, a on sam kilka razy rozmawiał z Erikiem ten Hagiem, gdy ten prowadził już Manchester United.

– Cała sprawa zakończyła się około tygodnia przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Musiałem wtedy podjąć decyzję, czy chcę iść do Leeds United lub do Southampton. Ostatecznie zostałem, ale to był stresujący okres – wyjawił Holender, który w tym sezonie strzelił już 13 goli i zaliczył 11 asyst. Gakpo pozostaje otwarty na Premier League, więc do transferu może dojść na przykład po mistrzostwach świata w Katarze.

