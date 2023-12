Fabrizio Romano poinformował, że Casemiro wrócił do treningów z piłką na boisku. Brazylijczyk jest coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji.

Imago / Richard Sellers Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro jest wyłączony z gry od listopada

Brazylijczyk doznał kontuzji ścięgna udowego

Pomocnik wrócił do treningów z piłką na boisku w ramach ostatniego procesu rekonwalescencji

Casemiro powinien w najbliższych tygodniach wrócić do gry

Casemiro przystąpił do ostatniej fazy rekonwalescencji po poważnej kontuzji, jakiej doznał w listopadzie. Brazylijczyk zmagał się z zerwaniem ścięgna podkolanowego, przez co od ponad miesiąca nie widzieliśmy go na boisku. Według informacji Fabrizio Romano na portalu X środkowy pomocnik Manchesteru United wrócił do treningów na boisku. Jego powrót do gry to kwestia czasu, a przewiduję się, że będzie do dyspozycji Erika ten Haga od razu po świętach Bożego Narodzenia.

Reprezentant Brazylii dołączył do “Czerwonych Diabłów” w zeszłym sezonie. Od tej pory zagrał w drużynie holenderskiego szkoleniowca 63 mecze, w których 11 razy trafiał do siatki rywali, a także zaliczył 7 asyst. Wraz z angielskim klubem świętował zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej. Manchester zapłacił za 31-latka 70 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku. W ostatnim czasie był często łączony z transferem do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.