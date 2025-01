News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Paul Scholes: Marcus Rashford powinien zostać wyrzucony z szatni

Manchester United już w styczniowym okienku transferowym chce zakończyć współpracę z Marcusem Rashfordem. Wraz z przyjściem Rubena Amorima mocno osłabła pozycja wychowanka Czerwonych Diabłów. Portugalski szkoleniowiec nie toleruje lekceważącego podejścia Anglika do treningów, przez co ten znalazł się na wylocie z klubu.

Tymczasem temat Marcusa Rashforda został poruszony na kanale „The Overlap”, gdzie gościł Paul Scholes. Legenda Manchesteru United nie miała litości dla napastnika. 50-latek bowiem uważa, że reprezentant Anglii powinien zostać wyrzucony z szatni drużyny z Old Trafford.

– Myślę, że Marcus zawiódł wiele osób swoją postawą i to właśnie stara się przekazać menadżer – powiedział Paul Scholes, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Nie myślałem o tym, ale teraz sobie myślę, że Marcus Rashford robi dokładnie to samo. Nie odmawia gry, ale to w jaki sposób się zachowuje, jak trenuje… W taki sposób pokazuje, że nie chce być zaangażowany w zespół. Za to, że zawiódł swoich kolegów z drużyny, powinien zostać wyrzucony z szatni. Jeśli nadal tam jest, a młodzi gracze patrzą na niego, jak wzór do naśladowania, to im szybciej odejdzie, tym lepiej – podsumował Anglik.

Marcus Rashford wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Anglik bowiem znajduje się w kręgu zainteresowań m.in. FC Barcelony.