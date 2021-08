Były obrońca Manchesteru United i reprezentacji Francji Mikael Silvestre w specjalnej rozmowie dla MyBettingSites i Goal.pl ocenił szanse Czerwonych Diabłów w obecnym sezonie Premier League, opowiedział o wspólnej grze z czterema zdobywcami Złotej Piłki, a także o samym Cristiano Ronaldo, który nie zawsze miał łatwo. Francuz wskazał także wspólne cechy między dwoma wybitnymi menedżerami, z którymi miał okazję współpracować – Alexem Fergusonem i Arsenem Wengerem.

– Manchester United ma wszelkie składowe, aby w tym sezonie zdobyć kilka trofeów – twierdzi Mikael Silvestre

Były reprezentant Francji chwali ruchy transferowe klubu z Old Trafford, a także zatrzymanie Edinsona Cavaniego

Cristiano Ronaldo nie był najlepszym piłkarzem według Silvestre’a, z którym grał w jednej drużynie

Manchester United faworytem Premier League

Manchester United sprowadził Mikaela Silvestre’a na Old Trafford w 1999 roku. Francuz był zawodnikiem Czerwonych Diabłów przez dziewięć lat. W tym czasie rozegrał dla tego klubu blisko 250 meczów i świetnie poznał Alexa Fergusona, a także piłkarzy, którzy w tym czasie przewinęli się przez szatnię MU. – Ferguson od początku zrobił na mnie świetne wrażenie, ponieważ chciał mnie w klubie (śmiech). To był wielki profesjonalista. Podobnie jak Arsene Wenger. Obaj byli zwariowani na punkcie piłki nożnej i mieli wielki wpływ na moją karierę. Futbol jest ich obsesją. Trzeba jednak zaznaczyć, że to zupełnie dwa różne charaktery – powiedział Mikael Silvestre.

Francuz cieszy się, że Manchester United rozpoczął sezon w świetnym stylu. – Powinni być gotowi na największe wyzwania w Premier League. W poprzednim sezonie zdobyli wicemistrzostwo, więc teraz skupią się na walce o tytuł. Przyszli Jadon Sancho i Raphael Varane, a zatrzymany został Edinson Cavani. To świetne ruchy ze strony klubu. Zespół może postawić się największemu konkurentowi i zrzucić z tronu Manchester City – mówił Silvestre.

Były piłkarz Czerwonych Diabłów widzi jeszcze inne zalety w zespole z Old Trafford. – Ole Gunnar Solskjaer jest wśród swoich piłkarzy już wystarczająco długo i powinien znać ich doskonale. Z kolei Harry Maguire ciągle się poprawia jako piłkarz i jako lider drużyny. Na razie nie ma co wyciągać wniosków po jednym meczu, ale to jest wspaniały start i wierzę, że MU może podobnie prezentować się przez cały sezon – dodał.

Solskjaer jest na Old Trafford od czterech lat, ale brakuje mu trofeów. – Musi coś wygrać w tym sezonie. Dla zawodników, dla siebie, dla klubu, w którego DNA jest wygrywanie. Byli blisko w poprzednim sezonie w finale Ligi Europy. Może wykorzystają to jako dodatkową motywację w obecnej kampanii. Klub ma wszelkie składowe, aby otrzymać wypadkową w postaci sukcesu i trofeum. Jeśli nie będą mieli wielu kontuzji, myślę, że mogą sięgnąć po trofea w tym sezonie – mówił Mikael Silvestre.

Francuz w trakcie kariery piłkarskiej spotkał na swojej drodze wielu wybitnych piłkarzy. Jednym z nich był Cristiano Ronaldo. Jak wyglądały jego początki w MU? – Cristiano przemieniał się wówczas z nastolatka w mężczyznę. Wciąż był jednak zbudowany jak nastolatek i grał w ten sposób. Czasami przesadzał i dokonywał złych wyborów. Walczył i stwarzał dużo okazji, ale jednocześnie wiele razy zebrał burę od menedżera i od zespołu, aby grać prosto i szanować grę. Szybko zrozumiał, o co chodzi, a jego reakcja na to wszystko była niesamowita, co widać dzisiaj. Po kilku latach powiedziałem mu, że wygra Złotą Piłkę. Wypracował sobie właściwą pozycję i stawał się coraz lepszy – ocenił Silvestre.

Co ciekawe były obrońca MU nie uważa Portugalczyka za najlepszego piłkarza, z jakim przyszło mu grać. – Grałem z czterema zdobywcami Złotej Piłki, Cristiano jest jednym z nich. Na szczycie mojej listy jest jednak Ronaldo Luis Nazario de Lima. Potem byli także Zinedine Zidane i Roberto Baggio – zakończył.

Manchester United w najbliższej kolejce Premier League zmierzy się na wyjeździe z Southamptonem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia. Początek meczu o godzinie 15:00.