Varane zagra w Premier League! Man United ogłosił transfer

Raphael Varane oficjalnie wzmocnił Manchester United. Francuz przenosi się do Premier League po dekadzie pobytu w Realu Madryt.

Raphael Varane w Realu Madryt spędził dekadę. Od lat wraz z Sergio Ramosem tworzył jeden z najlepszych duetów środkowych obrońców na świecie. Hiszpan postanowił jednak skorzystać z propozycji Paris Saint-Germain. Francuz miał z hiszpańskim zespołem kontrakt ważny jeszcze tylko przez rok. Postanowił zatem zmienić otoczenie i przeniósł się do Manchesteru United, który zapłacił za niego około 40 milionów euro. 28-latek podpisał kontrakt z wicemistrzem Anglii do 30 czerwca 2025 roku. Na Old Trafford będzie występował z numerem 19.

Po podpisaniu kontraktu z Manchesterem United, Varane podzielił się swoimi przemyśleniami. – Manchester United to jeden z najbardziej ikonicznych klubów na świecie, a szansa gra w Premier League jest czymś, czego nie mogłem odrzucić. Jest jeszcze sporo rzeczy, które chce osiągnąć w mojej karierze i wiem, że dołączam do składu pełnego świetnych zawodników, którzy mają tę samą determinację co ja, aby wygrywać mecze i trofea – rzekł Francuz.

– Rozmawiałem z menadżerem i wiem, jaki progres dokonał się w zespole w ostatnich sezonach. Teraz dołączam do grupy gotowej grać na najwyższym poziomie. Chcę mieć wpływ na grę drużyny i dam z siebie wszystko, aby stać się częścią bogatej historii tego klubu – dodał 28-latek.

Sprowadzenie nowego środkowego obrońcy skomentował także trener Manchesteru United. – Jestem zachwycony, że udało nam się podpisać kontrakt z jednym z najlepszych obrońców na świecie w ostatnich 10 latach. Raphael to urodzony zwycięzca i obserwowaliśmy go od dłuższego czasu. Wiemy, jak wielkim jest profesjonalistą – przyznał Ole Gunnar Solskjaer.

– Mamy świetnych obrońców, reprezentantów swoich krajów, a Raphael dołoży do tego swoje umiejętności oraz cechy przywódcze. Jest wyjątkowy obrońcą, z rzadkimi dla defensora cechami. To udzieli się młodszym graczom. Wygrał wszystko, co było do wygrania. Wiem, że jest zdeterminowany, aby osiągnąć sukces. Nie mogę doczekać się aż powitam go w naszym składzie – zakończył norweski szkoleniowiec.

Now THAT is an Old Trafford welcome 🤩#MUFC @RaphaelVarane — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021

